Sumqayıtda azyaşlını avtobus vuraraq öldürüb
Hadisə
- 18 sentyabr, 2026
- 20:51
Sumqayıtda dörd yaşlı uşağı avtobus vuraraq öldürüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Yaşıldərə yaşayış massivində qeydə alınıb.
Məlumata görə, 2022-ci il təvəllüdlü Turan Həsənlini avtobus vurub. Ağır xəsarətlər alan uşaq hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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