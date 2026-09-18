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    Sumqayıtda azyaşlını avtobus vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:51
    Sumqayıtda azyaşlını avtobus vuraraq öldürüb

    Sumqayıtda dörd yaşlı uşağı avtobus vuraraq öldürüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Yaşıldərə yaşayış massivində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, 2022-ci il təvəllüdlü Turan Həsənlini avtobus vurub. Ağır xəsarətlər alan uşaq hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ölüm hadisəsi Yol-nəqliyyat hadisəsi Sumqayıt
    В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка

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