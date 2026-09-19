İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 01:11
    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Avropanı karbohidrogenlərin və yanacağın dünya bazarındakı qiymətlərinin artması səbəbindən ciddi iqtisadi problemlər gözləyir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Ukraynanın Bukovel şəhərində keçirilən "Karpat təşəbbüsü" görüşündə çıxış edərkən deyib.

    "Son günlər Çexiya Respublikasının Baş naziri Andrey Babiş və Polşanın Baş naziri Donald Tusk Avropada bizi hansı cəhənnəmin gözlədiyi ilə bağlı sərt açıqlamalar veriblər. Neft və qaz qiymətlərinə baxdıqda, onların həqiqətdən uzaq olmadığını görmək olar. Almaniya və Avstriyada yanacağın qiymətlərinə nəzər saldıqda, bizi ciddi problemlərin gözlədiyi aydın olur", - deyə Vuçiç bildirib.

    Serbiya liderinin sözlərinə görə, görüşün keçirilməsinin səbəblərindən biri region ölkələrinin daha sıx iqtisadi inteqrasiyasına ehtiyacın olmasıdır.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Karpat səkkizliyi" formatının yaradıldığını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu formata Avstriya, Macarıstan, Polşa, Rumıniya, Serbiya, Slovakiya, Çexiya və Ukrayna daxildir. Bu format çərçivəsində ilk görüş sentyabrın 18-də İvano-Frankivsk vilayətinin Bukovel şəhərində başlayıb.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Serbiya Aleksandar Vuçiç Brent markalı neft
    Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

    Son xəbərlər

    02:47

    Süni intellektin səhvi ABŞ və Çin arasında hərbi münaqişəyə səbəb ola bilərdi

    Digər ölkələr
    02:11

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:34

    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:11

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    01:04

    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

    Futbol
    00:59

    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    23:52

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti