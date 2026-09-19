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    Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 01:23
    Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

    Европу ожидают серьезные экономические проблемы из-за роста мировых цен на углеводороды и топливо.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на встрече "Карпатской инициативы" в украинском Буковеле.

    "В последние дни премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Польши Дональд Туск сделали жесткие заявления о том, какой ад нас ожидает в Европе. Если посмотреть на цены на нефть и газ, можно увидеть, что они недалеки от истины. Если взглянуть на цены на топливо в Германии и Австрии, становится очевидно, что нас ожидают серьезные проблемы", - заявил Вучич.

    По словам сербского лидера, одной из причин проведения встречи является необходимость более тесной экономической интеграции стран региона.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании формата "Карпатской восьмерки". В формат входят Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия и Украина.

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    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

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