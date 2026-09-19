Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемы

Европу ожидают серьезные экономические проблемы из-за роста мировых цен на углеводороды и топливо.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на встрече "Карпатской инициативы" в украинском Буковеле.

"В последние дни премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Польши Дональд Туск сделали жесткие заявления о том, какой ад нас ожидает в Европе. Если посмотреть на цены на нефть и газ, можно увидеть, что они недалеки от истины. Если взглянуть на цены на топливо в Германии и Австрии, становится очевидно, что нас ожидают серьезные проблемы", - заявил Вучич.

По словам сербского лидера, одной из причин проведения встречи является необходимость более тесной экономической интеграции стран региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании формата "Карпатской восьмерки". В формат входят Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия и Украина.