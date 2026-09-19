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    Trampın iqamətgahı üzərində uçan təyyarə ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 23:34
    Trampın iqamətgahı üzərində uçan təyyarə ələ keçirilib

    ABŞ-nin "F-16" qırıcısı prezident Donald Trampın olduğu Kemp-Deviddəki (Merilend ştatı) iqamətgah üzərində uçuş məhdudiyyətlərini pozan kiçik mülki təyyarəni ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şimali Amerikanın Birləşmiş Aerokosmik Müdafiə Komandanlığı (NORAD) məlumat yayıb.

    "NORAD-ın "F-16" qırıcıları 19 sentyabr 2026-cı il tarixində, səhər saat təxminən 07:50-də (Bakı vaxtı ilə 15:50-də) Merilend ştatının Termont şəhəri üzərində özəl aviasiya təyyarəsini ələ keçiriblər. NORAD qırıcıları əhalinin görə biləcəyi istilik tələləri tətbiq ediblər. Tələlərdən pilotun diqqətini cəlb etmək üçün istifadə olunub", - komandanlıqdan qeyd edilib.

    İstilik tələlərinin buraxılması hadisəni sosial şəbəkələrdə müzakirə edən yerli sakinlərin diqqətini çəkib.

    Tramp sentyabrın 18-də axşam saatlarında Kemp-Devidə gedib və həftəsonu orada qalmağı planlaşdırır.

    Donald Tramp İqamətgah F-16 qırıcı təyyarə (Fighting Falcon) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Американский F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа

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