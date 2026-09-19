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    Американский F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 23:14
    Американский F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа

    Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший ограничения на полеты над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), где в тот момент находился президент Дональд Трамп.

    Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

    "Истребители F-16 НОРАД выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд, 19 сентября 2026 года, приблизительно в 07:50 утра (15:50 по бакинскому времени). В ходе перехвата истребители NORAD применили тепловые ловушки, которые могли быть видны населению. Ловушки использовались для привлечения внимания пилота", - отметили в командовании.

    Пуск тепловых ловушек привлек внимание местных жителей, которые обсуждали перехват в социальных сетях.

    Трамп прибыл в Кэмп-Дэвид вечером 18 сентября и планирует оставаться там на протяжении всех выходных.

    Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Соединенные Штаты Америки (США) NORAD
    Trampın iqamətgahı üzərində uçan təyyarə ələ keçirilib

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