Американский F-16 перехватил самолет над резиденцией Трампа

Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший ограничения на полеты над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), где в тот момент находился президент Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Истребители F-16 НОРАД выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд, 19 сентября 2026 года, приблизительно в 07:50 утра (15:50 по бакинскому времени). В ходе перехвата истребители NORAD применили тепловые ловушки, которые могли быть видны населению. Ловушки использовались для привлечения внимания пилота", - отметили в командовании.

Пуск тепловых ловушек привлек внимание местных жителей, которые обсуждали перехват в социальных сетях.

Трамп прибыл в Кэмп-Дэвид вечером 18 сентября и планирует оставаться там на протяжении всех выходных.