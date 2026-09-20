Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günüdür
- 20 sentyabr, 2026
- 00:05
Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günüdür.
"Report" xatırladır ki, bununla bağlı Sərəncam 2024-cü il sentyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanıb.
Dövlət Suverenliyi Gününün təsis olunmasına səbəb Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2023-cü il sentyabrın 19-da Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı olub.
Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri və uzunmüddətli atəş nöqtələri, eləcə də döyüş vasitələri və hərbi təyinatlı obyektləri yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarıldı. Bununla da erməni separatçılar ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldular.
2023-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlət başçısı lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunduğunu xalqa bəyan etdi.
Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşən Ermənistan ordusu tam şəkildə tərk-silah edilərək ölkəni tərk etdi. Qarabağda qeyri-qanuni xunta rejimi ləğv edildi, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində separatçıların əsas rəhbərləri həbs olundu.
Beləliklə, Azərbaycanın bütün ərazilərində dövlət suverenliyi və Konstitusiya quruluşu bərpa edildi.