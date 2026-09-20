Азербайджан отмечает День государственного суверенитета

Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Report напоминает, что 19 сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Установление Дня государственного суверенитета связано с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19 сентября 2023 года.

Всего за 23 часа 43 минуты с применением высокоточного оружия из строя были выведены передовые и глубинные позиции подразделений вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. В результате этого армянские сепаратисты были вынуждены поднять "белый флаг".

20 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета страны в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий.

Незаконно находившаяся на территории Азербайджана армянская армия была полностью разоружена и выведена из страны. В Карабахе был ликвидирован незаконный режим хунты. Кроме этого, в результате мероприятий, проведенных спецслужбами и правоохранительными органами Азербайджана, были арестованы основные руководители сепаратистов.

Таким образом, на всей территории Азербайджана был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй.