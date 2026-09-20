Азербайджан отмечает День государственного суверенитета
- 20 сентября, 2026
- 00:05
Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.
Report напоминает, что 19 сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Установление Дня государственного суверенитета связано с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19 сентября 2023 года.
Всего за 23 часа 43 минуты с применением высокоточного оружия из строя были выведены передовые и глубинные позиции подразделений вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. В результате этого армянские сепаратисты были вынуждены поднять "белый флаг".
20 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета страны в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий.
Незаконно находившаяся на территории Азербайджана армянская армия была полностью разоружена и выведена из страны. В Карабахе был ликвидирован незаконный режим хунты. Кроме этого, в результате мероприятий, проведенных спецслужбами и правоохранительными органами Азербайджана, были арестованы основные руководители сепаратистов.
Таким образом, на всей территории Азербайджана был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй.