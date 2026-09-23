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    Bu gün Yasamalın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 23 sentyabr, 2026
    • 06:51
    Bu gün Yasamalın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

    Sentyabrın 23-də Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) xidməti ərazisində Transformator Məntəqəsində (TM) həyata keçiriləcək təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Süleyman Dadaşov və Zahid Xəlilov küçələri, Hüseyn Cavid prospekti, həmçinin Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    İşlər yekunlaşdıqdan sonra abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin ediləcəklər.

    İşıq kəsilməsi Azərişıq ASC
    В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои со светом

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