В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 23 сентября, 2026
- 07:08
В Ясамальском районе Баку 23 сентября возникнут локальные перебои в электроснабжении.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, отключения будут введены на время ремонтных работ.
"С 10:00 до 13:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Сулеймана Дадашова и Захида Халилова, проспекте Гусейна Джавида, а также в части жилого массива Ени Ясамал 2", - говорится в сообщении.
В "Азеришыг" добавили, что после завершения работ абоненты на указанной территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.
Последние новости
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42
Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет градЭкология
12:38
Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозкахВнешняя политика
12:38
Фото