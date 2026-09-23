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    В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 07:08
    В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском районе Баку 23 сентября возникнут локальные перебои в электроснабжении.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, отключения будут введены на время ремонтных работ.

    "С 10:00 до 13:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Сулеймана Дадашова и Захида Халилова, проспекте Гусейна Джавида, а также в части жилого массива Ени Ясамал 2", - говорится в сообщении.

    В "Азеришыг" добавили, что после завершения работ абоненты на указанной территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.

    Перебои с электроснабжением ОАО Азеришыг
    Bu gün Yasamalın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

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