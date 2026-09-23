В Ясамальском районе Баку сегодня будут локальные перебои со светом

В Ясамальском районе Баку 23 сентября возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, отключения будут введены на время ремонтных работ.

"С 10:00 до 13:00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии на улицах Сулеймана Дадашова и Захида Халилова, проспекте Гусейна Джавида, а также в части жилого массива Ени Ясамал 2", - говорится в сообщении.

В "Азеришыг" добавили, что после завершения работ абоненты на указанной территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.