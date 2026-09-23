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    Böyük Britaniyada informasiya hücumlarına qarşı mərkəz yaradılacaq

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 07:16
    Böyük Britaniyada informasiya hücumlarına qarşı mərkəz yaradılacaq

    Böyük Britaniya hökuməti kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslaşmış yeni milli mərkəzin yaradılması üzərində işə başlayır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasət müzakirələri zamanı çıxışında bildirib.

    "Bu gün Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik rəhbərlərinə yeni milli kibertəhlükəsizlik mərkəzi üzərində işə başlamağı tapşırıram", - o deyib.

    Börnhem bildirib ki, yeni struktur kiberhücumları aşkarlamaq və onlara qarşı mübarizə aparmaq vəzifəsini daşıyacaq.

    Endi Börnhem İnformasiya təhlükəsizliyi Böyük Britaniya
    В Великобритании создадут центр для противодействия информационным атакам

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