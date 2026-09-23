Böyük Britaniyada informasiya hücumlarına qarşı mərkəz yaradılacaq
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2026
- 07:16
Böyük Britaniya hökuməti kibertəhlükəsizlik üzrə ixtisaslaşmış yeni milli mərkəzin yaradılması üzərində işə başlayır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasət müzakirələri zamanı çıxışında bildirib.
"Bu gün Böyük Britaniyanın təhlükəsizlik rəhbərlərinə yeni milli kibertəhlükəsizlik mərkəzi üzərində işə başlamağı tapşırıram", - o deyib.
Börnhem bildirib ki, yeni struktur kiberhücumları aşkarlamaq və onlara qarşı mübarizə aparmaq vəzifəsini daşıyacaq.
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