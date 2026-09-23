В Великобритании создадут центр для противодействия информационным атакам

Правительство Великобритании приступает к формированию нового национального центра, специализирующегося на информационной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем, выступая в ходе общеполитических дискуссий 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

"Сегодня я поручаю нашим руководителям структур безопасности в Великобритании начать работу над новым национальным центром информационной безопасности", - заявил он.

Задачей новой структуры, указал Бернем, станет обнаружение и противодействие информационным атакам.