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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Великобритании создадут центр для противодействия информационным атакам

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 05:41
    В Великобритании создадут центр для противодействия информационным атакам

    Правительство Великобритании приступает к формированию нового национального центра, специализирующегося на информационной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем, выступая в ходе общеполитических дискуссий 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

    "Сегодня я поручаю нашим руководителям структур безопасности в Великобритании начать работу над новым национальным центром информационной безопасности", - заявил он.

    Задачей новой структуры, указал Бернем, станет обнаружение и противодействие информационным атакам.

    Энди Бернем Киберпреступность (кибермошенничество) Великобритания
    Böyük Britaniyada informasiya hücumlarına qarşı mərkəz yaradılacaq

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