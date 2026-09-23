В Великобритании создадут центр для противодействия информационным атакам
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 05:41
Правительство Великобритании приступает к формированию нового национального центра, специализирующегося на информационной безопасности.
Как передает Report, об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем, выступая в ходе общеполитических дискуссий 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
"Сегодня я поручаю нашим руководителям структур безопасности в Великобритании начать работу над новым национальным центром информационной безопасности", - заявил он.
Задачей новой структуры, указал Бернем, станет обнаружение и противодействие информационным атакам.
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