İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    • 18 sentyabr, 2026
    • 23:52
    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesi məktəb müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması ilə eyni olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov İctimai Televiziyada yayımlanan "Pressinq" verilişində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu prosesdə təxminən 12 min tərbiyəçi-müəllimin iştirakı nəzərdə tutulur:

    "Burada da eyni mexanizmdən istifadə olunur. Əvvəlcə obyektiv qiymətləndirməni təmin edən test imtahanı mərhələsi, daha sonra isə müsahibə mərhələsi keçiriləcək. Sertifikatlaşdırmanın noyabr ayı ərzində keçirilməsi planlaşdırılır. Təbii ki, tərbiyəçilərə əvvəlcədən dəvətlər göndəriləcək və proses barədə bir ay öncədən məlumat veriləcək. Noyabr ayı ərzində sertifikatlaşdırma prosesi başa çatdırılacaq".

    Uşaq bağçası Müəllim Sertifikasiya
    В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

    Son xəbərlər

    02:47

    Süni intellektin səhvi ABŞ və Çin arasında hərbi münaqişəyə səbəb ola bilərdi

    Digər ölkələr
    02:11

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:34

    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:11

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    01:04

    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

    Futbol
    00:59

    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    23:52

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti