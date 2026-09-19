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    В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

    Наука и образование
    • 19 сентября, 2026
    • 00:17
    В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

    Процесс сертификации воспитателей детских садов будет таким же, как и сертификация школьных учителей.

    Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

    По его словам, в этом процессе предусматривается участие примерно 12 тысяч учителей-воспитателей:

    "Сначала будет проведен этап тестового экзамена, обеспечивающий объективную оценку, а затем - этап собеседования. Проведение сертификации планируется в течение ноября. Естественно, воспитателям заблаговременно будут направлены приглашения, и информация о процессе будет предоставлена за месяц. В течение ноября процесс сертификации будет завершен".

    Эшги Багиров Сертификация педагогов Государственное агентство дошкольного и общего образования
    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

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