В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов
Наука и образование
- 19 сентября, 2026
- 00:17
Процесс сертификации воспитателей детских садов будет таким же, как и сертификация школьных учителей.
Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.
По его словам, в этом процессе предусматривается участие примерно 12 тысяч учителей-воспитателей:
"Сначала будет проведен этап тестового экзамена, обеспечивающий объективную оценку, а затем - этап собеседования. Проведение сертификации планируется в течение ноября. Естественно, воспитателям заблаговременно будут направлены приглашения, и информация о процессе будет предоставлена за месяц. В течение ноября процесс сертификации будет завершен".
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