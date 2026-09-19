В Госагентстве дошкольного образования раскрыли детали сертификации воспитателей детсадов

Процесс сертификации воспитателей детских садов будет таким же, как и сертификация школьных учителей.

Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

По его словам, в этом процессе предусматривается участие примерно 12 тысяч учителей-воспитателей:

"Сначала будет проведен этап тестового экзамена, обеспечивающий объективную оценку, а затем - этап собеседования. Проведение сертификации планируется в течение ноября. Естественно, воспитателям заблаговременно будут направлены приглашения, и информация о процессе будет предоставлена за месяц. В течение ноября процесс сертификации будет завершен".