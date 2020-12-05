В Сумгайыте арестован владелец подготовительных курсов 

В Сумгайыте выявлен учебный центр, где, вопреки требованиям карантинного режима, велась подготовка студентов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Было установлено, что занятия в центре ведутся в очной форме с нарушением санитарно-карантинных правил и без соблюдения социальной дистанции.
В отношении владельца подготовительных курсов "Lider" - жителя Сумгайыта Талеха Мансимова составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.
Решением Сумгайытского городского суда Т.Мансимов был арестован в административном порядке на 10 суток.