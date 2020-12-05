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В Сумгайыте арестован владелец подготовительных курсов 

В Сумгайыте арестован владелец подготовительных курсов  В Сумгайыте выявлен учебный центр, где, вопреки требованиям карантинного режима, велась подготовка студентов.
Происшествия
5 декабря 2020 г. 17:44
В Сумгайыте арестован владелец подготовительных курсов 

В Сумгайыте выявлен учебный центр, где, вопреки требованиям карантинного режима, велась подготовка студентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было установлено, что занятия в центре ведутся в очной форме с нарушением санитарно-карантинных правил и без соблюдения социальной дистанции.

В отношении владельца подготовительных курсов "Lider" - жителя Сумгайыта Талеха Мансимова составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.

Решением Сумгайытского городского суда Т.Мансимов был арестован в административном порядке на 10 суток.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda hazırlıq kursunun direktoru həbs edildi

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