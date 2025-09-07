В Шамкире машина скорой помощи упала с моста, есть пострадавшие Происшествия

Главы МИД Израиля и Дании поспорили о ситуации в Газе на пресс-конференции Другие страны

В Сумгайыте 72-летний мужчина утонул в море Происшествия

На велогонке в ФРГ из-за массового столкновения пострадали около 70 человек Другие страны

Восьмерка "ОПЕК+" согласовала увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с - ОБНОВЛЕНО Энергетика

Видео В Геранбое фура въехала в придорожное здание Происшествия

Немцы недовольны работой правящей коалиции в ФРГ Другие страны

В Азербайджане 7 тысяч человек будут учиться в школах искусств по бюджетной линии Наука и образование