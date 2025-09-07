В Сумгайыте 72-летний мужчина утонул в море
Происшествия
- 07 сентября, 2025
- 17:53
В поселке Джорат города Сумгайыта 72-летний мужчина утонул в Каспийском море.
Как передает местное бюро Report, было установлено, что утопленником является Мусеиб Закараев (1953 г.р.).
Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.
По факту проводятся проверки.
