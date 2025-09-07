российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Сумгайыте 72-летний мужчина утонул в море

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 17:53
    В Сумгайыте 72-летний мужчина утонул в море

    В поселке Джорат города Сумгайыта 72-летний мужчина утонул в Каспийском море.

    Как передает местное бюро Report, было установлено, что утопленником является Мусеиб Закараев (1953 г.р.).

    Его тело было извлечено из воды и передано по назначению.

    По факту проводятся проверки.

