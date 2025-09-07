Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıb
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 17:40
Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıb.
"Report" xəbər verir ki, 1953-cü il təvəllüdlü Museyib Zakarayev Xəzər dənizinin Corat sahilində çimərkən boğulub.
Onun cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
