    Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıb

    Hadisə
    • 07 sentyabr, 2025
    • 17:40
    Sumqayıtda 72 yaşlı kişi dənizdə batıb.

    "Report" xəbər verir ki, 1953-cü il təvəllüdlü Museyib Zakarayev Xəzər dənizinin Corat sahilində çimərkən boğulub.

    Onun cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

