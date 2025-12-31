Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Египте археологи нашли древнеримские мастерские и кладбище

    Это интересно
    • 31 декабря, 2025
    • 09:56
    В Египте археологи нашли древнеримские мастерские и кладбище

    В провинции Эль-Бухейра на севере Египта археологи обнаружили древнеримское кладбище, а также мастерские времен Позднего периода (664 – 332 годы до нашей эры) и эпохи Птолемеев (323 – 30 годы до нашей эры).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства туризма и древностей страны в соцсетях.

    "Совместная египетско-итальянская археологическая миссия, в состав которой вошли представители Высшего совета по древностям и Падуанского университета (Италия), обнаружила несколько мастерских, относящихся к позднему и раннему птолемейскому периодам, а также часть римского кладбища, содержащего различные погребальные обряды", - сказано в сообщении.

    Мастерские, найденные на объектах Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит, представляют собой большое здание, разделенное на шесть комнат, две из которых использовались для переработки рыбы. Археологи обнаружили около 9,7 тыс. рыбьих костей. В других комнатах были найдены фаянсовые амулеты, амфоры и греческая керамика.

    Кроме того, археологи нашли часть древнеримского кладбища, включающего несколько захоронений в трех основных формах: прямые захоронения в земле, захоронения в керамических гробах и захоронения детей в больших амфорах. В общей сложности было найдено 23 захоронения.

    Египет археологи кладбище эпоха Птолемеев раскопки

    Последние новости

    11:25

    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

    Финансы
    11:23

    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

    Другие страны
    11:14

    В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    11:10

    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии

    Армия
    11:04

    В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

    Происшествия
    11:02

    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

    В регионе
    10:36

    Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа

    Энергетика
    10:31

    Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

    Другие страны
    10:26

    Денежная масса в манатах в Азербайджане выросла почти на 9%

    Финансы
    Лента новостей