В Египте археологи нашли древнеримские мастерские и кладбище

В провинции Эль-Бухейра на севере Египта археологи обнаружили древнеримское кладбище, а также мастерские времен Позднего периода (664 – 332 годы до нашей эры) и эпохи Птолемеев (323 – 30 годы до нашей эры).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства туризма и древностей страны в соцсетях.

"Совместная египетско-итальянская археологическая миссия, в состав которой вошли представители Высшего совета по древностям и Падуанского университета (Италия), обнаружила несколько мастерских, относящихся к позднему и раннему птолемейскому периодам, а также часть римского кладбища, содержащего различные погребальные обряды", - сказано в сообщении.

Мастерские, найденные на объектах Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит, представляют собой большое здание, разделенное на шесть комнат, две из которых использовались для переработки рыбы. Археологи обнаружили около 9,7 тыс. рыбьих костей. В других комнатах были найдены фаянсовые амулеты, амфоры и греческая керамика.

Кроме того, археологи нашли часть древнеримского кладбища, включающего несколько захоронений в трех основных формах: прямые захоронения в земле, захоронения в керамических гробах и захоронения детей в больших амфорах. В общей сложности было найдено 23 захоронения.