Политическая, экономическая и международная повестка Азербайджана в 2025 году

2025 год стал для Азербайджана знаковым с точки зрения региональных и международных процессов. События, произошедшие в течение года, оказали существенное влияние на социально-экономическую повестку страны, отношения между государством и обществом, медиа- и информационную среду, а также на региональное геополитическое положение Азербайджана.

Report собрал сводку наиболее важных событий в политической, экономической, культурной и других сферах Азербайджана за уходящий год.

"Год Конституции и Суверенитета"

2025 год был объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета" согласно распоряжению президента Ильхама Алиева. На первый план вышла важность приверженности конституционным ценностям и принципам правового государства в деле восстановления и укрепления территориальной целостности и государственного суверенитета страны. В течение года проводились мероприятия по правовому просвещению, научно-практические конференции и общественные обсуждения. "Год Конституции и Суверенитета" имел важное общественно-политическое значение с точки зрения обеспечения верховенства закона и укрепления национальных государственнических ценностей.

Ключевые политические мероприятия, в которых Азербайджан участвовал или выступал организатором

В 2025 году Азербайджан был активным участником важных международных и региональных политических процессов, принимал у себя ряд мероприятий высокого уровня.

Ратифицированное в марте Милли Меджлисом присоединение Азербайджана к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) было утверждено президентом Ильхамом Алиевым в том же месяце. Таким образом, Азербайджан официально присоединился к Уставу, подписанному 22 ноября 2012 года в Исламабаде.

Основная цель Организации заключается в укреплении экономического сотрудничества между девятью странами, обладающими большим экономическим потенциалом, богатыми ресурсами и широкой географией, диверсификации торговых связей, расширении возможностей участия в международных процессах принятия решений и повышении благосостояния в странах-членах.

13 марта под патронажем президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви состоялся XII Глобальный Бакинский форум. Форум на тему "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности" собрал государственных и правительственных представителей различных стран, представителей международных организаций и авторитетных экспертов. На мероприятии обсуждались вопросы глобальной безопасности, международного сотрудничества и важности многостороннего диалога в условиях новых вызовов.

9 апреля в Университете ADA при участии президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому мировому порядку". Мероприятие было посвящено глобальным политическим процессам, новым вызовам в международных отношениях и возможностям межрегионального сотрудничества. В форуме приняли участие представители государств и правительств из различных стран, представители международных организаций, эксперты и академики. Форум был признан важным с точки зрения превращения вызовов в возможности и развития эффективного партнерства на региональном и глобальном уровнях.

В мае в освобожденном от оккупации Лачыне состоялся Саммит с участием лидеров Азербайджана Ильхама Алиева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа. На встрече обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между тремя странами, политической солидарности, региональной безопасности, оборонного сотрудничества и развития экономических связей. Организация встречи в освобожденном Лачыне стала ярким символом единства Азербайджана, Турции и Пакистана.

На освобожденных территориях в течение года проходили и другие престижные международные мероприятия с участием мировых лидеров. 3-4 июля в городе Ханкенди состоялся 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В мероприятии приняли участие главы государств и правительств стран-членов, официальные делегации и представители международных организаций. Обсуждались вопросы расширения регионального экономического сотрудничества, транспортных и логистических связей, энергетической безопасности, увеличения торгового оборота и устойчивого развития.

По инициативе президента Ильхама Алиева Саммит был посвящен теме "Новое видение ОЭС для устойчивого и климатоустойчивого будущего".

В преддверии Саммита, 1 июля, в Агдаме состоялся Молодежный форум ОЭС, а 2 июля Женский форум в Лачыне и 6-й Бизнес-форум организации в Шуше.

По итогам Саммита в Ханкенди было принято Коммюнике, в которой высоко оценены масштабные восстановительные и строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, а также вновь подтверждено право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на достойное возвращение в родные земли. Кроме того, были определены ключевые приоритеты будущей повестки дня ОЭС - экономическая и климатическая устойчивость.

7 октября в Габале прошел 12-й Саммит лидеров Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, премьер-министр Венгрии, председатель Халк Маслахаты Туркменистана, президент Турецкой Республики Северного Кипра и генеральный секретарь организации.

В рамках встречи страны-участницы приняли решения, направленные на укрепление сотрудничества в политической, экономической, культурной сферах и сфере безопасности, а также на укрепление регионального мира и стабильности в регионе.

На Саммите обсуждались вопросы углубления политического диалога, экономических и торговых связей, транспортных и энергетических проектов, безопасности и культурно-гуманитарного сотрудничества. Участники подчеркнули, что Саммит служит укреплению стратегического партнерства в тюркском мире.

Важный прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

10 июля в городе Абу-Даби (ОАЭ) состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна без участия посредников: обсуждались мирный процесс, сотрудничество и стабильность в регионе. Эта встреча заложила основу практики продвижения мирного процесса посредством прямых контактов.

8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана Декларация "О мире и межгосударственных отношениях" между Азербайджаном и Арменией. Подписи под документом поставили Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Президент США Дональд Трамп был свидетелем процесса в качестве принимающей стороны. Этот документ рассматривается как важный шаг в переговорном процессе на пути к долгосрочному миру.

В рамках этой встречи министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян парафировали проект соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". Министры подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ о прекращении Минского процесса ОБСЕ, деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту и Группы высокого уровня по планированию.

1 декабря ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур и распространила по этому поводу официальное заявление.

"Закрытие Минского процесса означает реализацию консенсусного решения от 1 сентября всех 57 государств-участников ОБСЕ после исторической декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом",- говорится в заявлении.

Одним из важных шагов, предпринятых азербайджанской стороной в рамках мирного процесса, стала отмена ограничений на транзит грузов в Армению. 21 октября президент Ильхам Алиев заявил, что все транзитные ограничения, существовавшие со времен оккупации, сняты. Первым транзитным грузом стало казахстанское зерно. Президент Азербайджана подчеркнул, что это является практическим проявлением мира.

После этого в Армению транзитом через Азербайджан было доставлено российское зерно.

В продолжение процесса 19 декабря Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR впервые поставила нефтепродукты местного производства (бензина Аи-95) в Армению. Груз был доставлен по железной дороге через Грузию.

Основные инициативы и международные мероприятия в сферах энергетики, инвестиций и транспорта

В 2025 году Азербайджан также принимал 11-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. На встречах, проведенных 4 апреля, обсуждались вопросы энергетической безопасности, расширения поставок газа, регионального сотрудничества и развития проектов возобновляемой энергии. Эти мероприятия вновь продемонстрировали важную роль Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы и продвижении "зеленой" энергетической повестки.

2 июня президент Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия 30-й юбилейной международной выставки "Caspian Oil and Gas", 13-й международной выставки "Caspian Power" и 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума, которые были организованы в рамках Бакинской энергетической недели в Бакинском Экспо-центре.

На мероприятии была подчеркнута значимость энергетического сектора Азербайджана для международного сообщества в целом. Бакинская энергетическая неделя стала одной из самых престижных платформ региона, объединяющей правительства, глобальные компании и отраслевых экспертов для формирования будущего энергетики. Юбилейное мероприятие этого года приняло более 200 компаний из 30 стран, в том числе новых участников и национальные павильоны, что отражает растущий международный интерес и доверие к энергетическому потенциалу Азербайджана.

22-23 сентября в Баку состоялся первый Азербайджанский международный инвестиционный форум. Мероприятие было организовано Министерством экономики, AZPROMO при стратегическом партнерстве Европейского дома Ambrosetti. В форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица различных стран, представители бизнеса, глобальные инвесторы, ведущие местные и международные компании, финансовые институты, мозговые центры, а также представители местных и зарубежных средств массовой информации. Общее число участников составило около одной тысячи.

В рамках форума были подписаны документы по инвестиционным проектам общей стоимостью более $10 млрд. Более $7 млрд из этой суммы приходится на проекты, которые планируется реализовать в ненефтяном секторе с привлечением иностранных инвестиций.

Передача председательства на COP Бразилии

В текущем году Азербайджан продолжал вносить свой вклад в глобальную климатическую повестку, как страна-председатель COP29, выступая с инициативами по продвижению климатических действий на институциональном и практическом уровнях. Важной частью этой деятельности стали Бакинская неделя климатических действий и официальная передача председательства COP Бразилии.

В этом контексте Бакинская неделя климатических действий, прошедшая в Баку с 29 сентября по 3 октября, запомнилась проведением пяти стратегических круглых столов, охватывающих ключевые направления глобальной климатической повестки. В ходе мероприятия обсуждались вопросы укрепления климатической политики и устойчивости, агробизнеса, справедливого перехода в промышленности и на рынке труда, а также формирования устойчивой строительной среды.

Продолжая эти процессы, Азербайджан успешно передал председательство на COP Бразилии. Под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева председательство COP29 действовало с целью поощрения диалога, выполнения роли надежного посредника между сторонами и достижения максимально возможного уровня амбиций.

Муниципальные выборы

29 января 2025 года в Азербайджане состоялись очередные муниципальные выборы. Они были расценены как важное общественно-политическое событие с точки зрения формирования органов местного самоуправления по всей стране. Процесс голосования был организован под контролем Центральной избирательной комиссии в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По данным ЦИК, более 1,7 млн избирателей выразили свою волю, проголосовав за членов муниципалитета. Выборы проходили на 5 тыс. 846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов по всей стране.

В муниципальных выборах за 8 тыс. 71 место в 685 муниципалитетах боролись в общей сложности 16 тыс. 92 кандидата. В их числе были выдвиженцы от различных политических партий, также в выборах участвовали многочисленные независимые кандидаты. Это продемонстрировало наличие политической конкуренции и гражданского участия на местном уровне.

За избирательным процессом наблюдали не только местные наблюдатели, но и представители международных организаций и дипломатических представительств.

Укрепление позиций Азербайджана как спортивной страны

2025 год также запомнился Азербайджану знаменательными спортивными событиями как регионального, так и международного масштаба. Крупные спортивные мероприятия, проведенные в течение года, продемонстрировали значительный прогресс в развитии спортивной инфраструктуры, организационных возможностях и международном авторитете страны.

III Игры СНГ, организованные в Азербайджане в сентябре-октябре, стали спортивным праздником, охватившим несколько городов страны. Одним из основных городов-хозяек стала Гянджа. К этому событию местные спортивные объекты были капитально отремонтированы и модернизированы, чтобы соответствовать новым техническим стандартам. Благодаря этому, Гянджа превратилась в идеальную площадку для проведения международных спортивных мероприятий. Участие 1846 спортсменов из 8 стран еще больше укрепило статус города как центра регионального спортивного и культурного сотрудничества.

Одним из значимых спортивных событий года стало проведение 21 июня турнира UFC впервые в Азербайджане - в Бакинском кристальном зале. В турнире приняли участие 24 спортсмена, выступавшие в различных весовых категориях и соревновавшиеся в предварительных и основных поединках. По итогам напряженной и зрелищной борьбы победу одержали 12 спортсменов. Проведение в Баку столь престижного и популярного на мировом уровне турнира стало наглядным свидетельством роста международного авторитета Азербайджана как спортивной страны.

В целом международные спортивные мероприятия, проведенные в 2025 году, запомнились важными достижениями с точки зрения развития спортивной инфраструктуры, организационного потенциала и международного доверия, а также еще больше укрепили позиции Азербайджана как одного из ведущих спортивных центров региона.

Мероприятия в сфере медиа

19 июля в Ханкенди состоялась встреча президента Ильхама Алиева с участниками III Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медийной устойчивости в эпоху искусственного интеллекта". Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы участников Форума.

В 2025 году на государственном уровне было отмечено 150-летие создания национальной печати Азербайджана. В соответствии с распоряжением президента были проведены юбилейные мероприятия. В течение года были организованы конференции, медиа-форумы и официальные церемонии. Также распоряжением президента Ильхама Алиева была учреждена юбилейная медаль "150-летие азербайджанской прессы (1875–2025)", которой были награждены представители медиа.

За заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане 26 человек были награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики", один человек - орденом "Эмек" 1-й степени, десять человек - орденом "Эмек" 3-й степени, 1737 человек - медалью "Терегги". Еще 26 человек были удостоены почетного звания "Заслуженный журналист", три человека - персональной пенсии президента.

80-летие НАНА и новые вызовы перед азербайджанской наукой

В 2025 году на государственном уровне отмечалось и 80-летие Национальной академии наук Азербайджана. 3 ноября президент Ильхам Алиев встретился с членами Президиума НАНА и зарубежными гостями, участвовавшими в юбилейном собрании к 80-летию Академии. Глава государства отметил, что Академия прошла большой путь за 80 лет, сыграв ведущую роль в развитии азербайджанской науки. Президент подчеркнул, что, в отличие от природных ресурсов, интеллектуальный потенциал носит неисчерпаемый характер, и государство должно увеличить внимание к этой сфере и инвестировать в нее. В то же время ученые не должны отставать от современных тенденций в мире.

Ильхам Алиев обозначил в качестве приоритетных направлений, стоящих перед научным сообществом, технологическое развитие, искусственный интеллект, кибербезопасность, оборонную промышленность, историю и другие сферы. Было также подчеркнуто, что проведение исторических и геологических исследований на освобожденных от оккупации территориях также входит в число важных задач.

"В целом, хочу отметить, что наука должна быть тесно связана с экономикой, промышленностью. Отсюда, с этой трибуны, я хотел бы дать поручить и государственным структурам, чтобы они более тесно работали с азербайджанскими учеными. Потому что сегодня наша наука должна приносить практические результаты", - отметил президент.

Глава государства также обратил особое внимание на необходимость защиты азербайджанского языка, который является родным для более чем 50 миллионов человек в мире.

"Если мы как народ, как нация не будем защищать свой язык, то со временем может быть подорвана и наша национальная идентичность", - отметил президент, призвав азербайджанских ученых оказывать государству поддержку и в этом вопросе.

Великое возвращение

2025 год запомнился как год активного и систематического продолжения программы "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. На фоне масштабных восстановительных и строительных работ, проводимых государством в течение года, было обеспечено поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли.

В рамках программы "Великого возвращения" жители вернулись в 32 населенных пункта, включая 7 городов, 22 села и 3 поселка.

Это города Джебраил, Шуша, Ходжалы, Лачын, Физули, Кяльбаджар и Агдам, села Хоровлу Джебраильского района, Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района, Баллыджа, Ханюрду, Тезебине, Сеидбейли, Бадара, Шушакенд и Дашбулаг Ходжалинского района, Талыш, Гасанриз, Суговушан, Кёлатаг и Венгли Агдеринского района, Забух, Сус и Бейлик Лачынского района, Сос Ходжавендского района, Агалы и Мамедбейли Зангиланского района и поселки Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района, Керкиджахан города Ханкенди.

Открытый судебный процесс по преступлениям Армении против Азербайджана

17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, совершенных государством Армения, ее вооруженными силами, а также созданной Арменией на ранее оккупированных территориях Азербайджана незаконной так называемой "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями против азербайджанского государства и народа.

В рамках уголовного дела рассматриваются такие тяжкие преступления, как ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное перемещение населения, преследование, пытки, военное мародерство и другие. Судебный процесс проводится в рамках норм международного права и имеет важное значение с точки зрения дачи правовой и политической оценки совершенным преступлениям.

В результате продолжающихся в течение года процессов 13 ноября прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях. Так, для Гукасяна Аркади Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Бабаяна Мадата Аракеловича, Пашаяна Меликсета Владимири было запрошено 20 лет, для Мартиросяна Гарика Григори - 19 лет, для Аллахвердяна Давита Нельсони - 18 лет, для Балаяна Левона Ромики - 17 лет, для Бегларяна Васили Ивани, Степаняна Гургена Гомери и Казаряна Эрика Роберти - 16 лет.

Для Арутюняна Араика Владимири, Манукяна Давида Азатини, Ишханяна Давита Рубени, Бабаяна Давита Клими был запрошен пожизненный срок заключения.

Для гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев войны, терроризмом, финансированием терроризма и другими преступлениями, также было запрошено пожизненное лишение свободы.

Ожидается, что окончательный приговор по уголовным делам будет вынесен в 2026 году.

Презентация Лачына как Культурной столицы СНГ и международные культурные платформы

Объявление Лачына Культурной столицей СНГ в 2025 году стало значимым событием в культурной жизни страны. В течение года в городе проводились официальная церемония открытия, международный молодежный лагерь, дни кино и различные культурные проекты. Эти мероприятия способствовали восстановлению и популяризации культурного наследия Лачина, а также расширению культурного сотрудничества между государствами Содружества.

В то же время в Баку впервые был проведен Культурный фестиваль Организации исламского сотрудничества. Мероприятие, прошедшее с 5 по 11 декабря, было направлено на развитие межкультурного диалога и пропаганду исламских ценностей, таких как толерантность, мир и уважение к разнообразию. Главными целями фестиваля стали продвижение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, установление устойчивых партнерств между государствами-членами и усиление интеграции творческих индустрий в глобальную экономику.

Парад Победы и демонстрация военной мощи Азербайджана

8 ноября 2025 года состоялся грандиозный Парад Победы по случаю 5-й годовщины Победы в Отечественной войне. Парад продемонстрировал военную мощь страны, боевой опыт, приобретенный Вооруженными силами в последние годы, и процесс модернизации. За парадом наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, государственные и правительственные чиновники, семьи шехидов, ветераны войны и представители общественности.

На параде были представлены различные виды войск Вооруженных сил, специальные подразделения, современная военная техника и системы вооружения. Парад Победы запомнился как событие, имеющее важное политическое и моральное значение с точки зрения увековечивания исторической Победы, достигнутой в Отечественной войне, укрепления национального единства и чувства гордости.

В 2025 году Азербайджан достиг значительных успехов в различных областях: политической, экономической, дипломатической, гуманитарной и сфере безопасности. Страна еще больше укрепила свои позиции на мировой арене как надежный партнер и активный инициатор региональной стабильности и сотрудничества.

Мероприятия высокого уровня, в которых участвовал Азербайджан и которые страна организовала, практические шаги, предпринятые в мирном процессе, энергетические и транспортные инициативы, а также вклад в глобальную климатическую повестку ясно продемонстрировали долгосрочное стратегическое видение государства.

2025 год вошел в историю как год, в котором Азербайджан укрепил свой суверенитет, национальное единство и международный авторитет, заложив прочную основу для будущего развития.