Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 10:31
    Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

    Правительство Румынии решило присоединиться к механизму PURL, который обеспечивает закупку оружия в США для Украины.

    Как передает Report, об этом глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в соцсетях.

    По ее словам, Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 млн евро. Этот взнос в PURL осуществляется в соответствии с бюджетным лимитом на 2025 год.

    "Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее потенциала. Участие Румынии в механизме PURL под эгидой США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегического партнерства с США", – отметила она.

    Румыния Украина PURL НАТО Оана Цою
    Rumıniya Ukraynaya 50 milyon avro ayıracaq

    Последние новости

    11:25

    ЦБА установил новые требования в отношении премиальных выплат

    Финансы
    11:23

    Встреча глав МИД стран G20 при председательстве США пройдет 30-31 октября

    Другие страны
    11:14

    В Баку и большинстве регионов три дня будет дуть сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    11:10

    Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии

    Армия
    11:04

    В Баку сильный ветер повалил 8 деревьев

    Происшествия
    11:02

    В Грузии задержаны свыше 30 иностранцев, в том числе граждане Азербайджана

    В регионе
    10:36

    Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа

    Энергетика
    10:31

    Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

    Другие страны
    10:26

    Денежная масса в манатах в Азербайджане выросла почти на 9%

    Финансы
    Лента новостей