Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 10:31
Правительство Румынии решило присоединиться к механизму PURL, который обеспечивает закупку оружия в США для Украины.
Как передает Report, об этом глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в соцсетях.
По ее словам, Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 млн евро. Этот взнос в PURL осуществляется в соответствии с бюджетным лимитом на 2025 год.
"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее потенциала. Участие Румынии в механизме PURL под эгидой США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегического партнерства с США", – отметила она.
