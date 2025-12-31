Румыния выделит Украине 50 млн евро в рамках инициативы PURL

Правительство Румынии решило присоединиться к механизму PURL, который обеспечивает закупку оружия в США для Украины.

Как передает Report, об этом глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в соцсетях.

По ее словам, Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 млн евро. Этот взнос в PURL осуществляется в соответствии с бюджетным лимитом на 2025 год.

"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее потенциала. Участие Румынии в механизме PURL под эгидой США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегического партнерства с США", – отметила она.