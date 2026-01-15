В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

В 18-м микрорайоне Сумгайыта 48-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом.

Как сообщает местное бюро Report, местный житель Абдулзаде Вафадар Тапдыг оглу (1978 г.р.) умер, отравившись угарным газом в ванной комнате.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств.

По факту ведутся проверки.