В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом
Происшествия
- 15 января, 2026
- 08:34
В 18-м микрорайоне Сумгайыта 48-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, местный житель Абдулзаде Вафадар Тапдыг оглу (1978 г.р.) умер, отравившись угарным газом в ванной комнате.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств.
По факту ведутся проверки.
