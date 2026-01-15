Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 08:34
    В Сумгайыте 48-летний мужчина скончался из-за отравления угарным газом

    В 18-м микрорайоне Сумгайыта 48-летний мужчина скончался, отравившись угарным газом.

    Как сообщает местное бюро Report, местный житель Абдулзаде Вафадар Тапдыг оглу (1978 г.р.) умер, отравившись угарным газом в ванной комнате.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств.

    По факту ведутся проверки.

    Сумгайыт отравление угарным газом
    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

