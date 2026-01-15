İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 08:15
    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 18-ci mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1978-ci il təvəllüdlü Abdulzadə Vəfadar Tapdıq oğlu hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və müvafiq qurumlar cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

