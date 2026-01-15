Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 08:15
Sumqayıtda 48 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 18-ci mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 1978-ci il təvəllüdlü Abdulzadə Vəfadar Tapdıq oğlu hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və müvafiq qurumlar cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
