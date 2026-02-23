В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 10:00
В Сумгайыте произошел несчастный случай, в результате которого погибла несовершеннолетняя.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент зафиксирован в 45-м квартале города.
По предварительной информации, 17-летняя девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте.
К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Подробности трагедии не приводятся.
По факту проводится расследование.
