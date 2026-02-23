В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты

В Сумгайыте произошел несчастный случай, в результате которого погибла несовершеннолетняя.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент зафиксирован в 45-м квартале города.

По предварительной информации, 17-летняя девушка выпала из окна многоэтажного дома и скончалась на месте.

К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Подробности трагедии не приводятся.

По факту проводится расследование.