    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 09:42
    Sumqayıtda 17 yaşlı qız binadan yıxılaraq ölüb

    Sumqayıtda yeniyetmə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 45-ci məhəllə ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, 17 yaşlı qız binadan yıxılaraq ölüb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Məlumata əsasən, yeniyetmənin ehtiyatsızlıq nəticəsində binadan yıxıldığı bildirilir.

    Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Bədbəxt hadisə Prokurorluq
    В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты

