Sumqayıtda 17 yaşlı qız binadan yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 09:42
Sumqayıtda yeniyetmə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 45-ci məhəllə ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, 17 yaşlı qız binadan yıxılaraq ölüb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Məlumata əsasən, yeniyetmənin ehtiyatsızlıq nəticəsində binadan yıxıldığı bildirilir.
Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.
