İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçib

    Energetika
    • 24 fevral, 2026
    • 09:43
    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,11 ABŞ dolları və ya 1,54 % artaraq 73,31 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti 72,77 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,12 ABŞ dolları və ya 1,61 % artaraq 70,67 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Стоимость барреля азербайджанской нефти превысила $73
    Azerbaijani oil price surpasses $73

    Son xəbərlər

    10:55

    Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"

    İnfrastruktur
    10:53

    Amnistiya aktı ilə 1537 nəfərin cəzası 6 ay azaldılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən ay Türkiyə ərazisi ilə nəql olunan BTC neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:51

    İranda helikopter qəzaya uğrayıb

    Region
    10:49

    Zelenski ilk dəfə Kiyevdəki bunkeri göstərib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    10:48

    Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    10:46

    Amnistiya aktı ilə 878 nəfər şərti cəzadan azad edilib

    Daxili siyasət
    10:46

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki yoldaşlıq matçı keçirəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti