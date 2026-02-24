Стоимость барреля азербайджанской нефти превысила $73

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,11 или 1,54% - до $73,31.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $72,77.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $1,12 или 1,61% - до $70,67 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.