В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта
ИКТ
- 20 марта, 2026
- 16:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рашада Муселлим оглу Гасанова новым заместителем министра цифрового развития и транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
В 2021–2026 годах Рашад Гасанов занимал должность советника министра. До того он работал экономистом в офисе Резидента-координатора ООН в Азербайджане, консультантом и макроэкономистом в офисе Всемирного банка в Австралии, старшим преподавателем по экономике в Университете ADA, экономистом и главным экономистом в Министерстве финансов Австралии, экономистом в Банке Азербайджана.
