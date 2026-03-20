    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

    ИКТ
    • 20 марта, 2026
    • 16:36
    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рашада Муселлим оглу Гасанова новым заместителем министра цифрового развития и транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    В 2021–2026 годах Рашад Гасанов занимал должность советника министра. До того он работал экономистом в офисе Резидента-координатора ООН в Азербайджане, консультантом и макроэкономистом в офисе Всемирного банка в Австралии, старшим преподавателем по экономике в Университете ADA, экономистом и главным экономистом в Министерстве финансов Австралии, экономистом в Банке Азербайджана.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Ильхама Алиева Министерство цифрового развития и транспорта Заместители министра
    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib
    Последние новости

    16:42

    Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяца

    Энергетика
    16:36

    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

    ИКТ
    16:13

    Макрон: ВМС Франции захватили российское судно "Дейна" в Средиземном море

    Другие страны
    15:58

    Швейцария блокирует экспорт оружия в США из-за войны с Ираном

    Другие страны
    15:28

    В России горит крупный строительный рынок

    Другие страны
    15:14

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    Финансы
    15:14

    КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем

    Другие страны
    15:06
    Фото

    Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    15:03

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном о доппоставках газа из-за перебоев с СПГ

    Другие страны
    Лента новостей