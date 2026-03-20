В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рашада Муселлим оглу Гасанова новым заместителем министра цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

В 2021–2026 годах Рашад Гасанов занимал должность советника министра. До того он работал экономистом в офисе Резидента-координатора ООН в Азербайджане, консультантом и макроэкономистом в офисе Всемирного банка в Австралии, старшим преподавателем по экономике в Университете ADA, экономистом и главным экономистом в Министерстве финансов Австралии, экономистом в Банке Азербайджана.