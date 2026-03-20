Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib
İKT
- 20 mart, 2026
- 16:25
Prezident İlham Əliyev Rəşad Müsəllim oğlu Həsənovu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edib.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni sərəncam imzalayıb.
O, 2021-2026-cı illərdə nazirin müşaviri, daha əvvəl isə BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin Azərbaycan ofisində iqtisadçı, Dünya Bankının Avstraliyadakı ofisində məsləhətçi və makroiqtisadçı, ADA Universitetində iqtisadiyyat üzrə baş müəllim, Avstraliyanın Maliyyə Nazirliyində iqtisadçı və baş iqtisadçı, Azərbaycan Bankında iqtisadçı vəzifəsində çalışıb.
