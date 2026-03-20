İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

    İKT
    • 20 mart, 2026
    • 16:25
    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Prezident İlham Əliyev Rəşad Müsəllim oğlu Həsənovu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edib.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni sərəncam imzalayıb.

    O, 2021-2026-cı illərdə nazirin müşaviri, daha əvvəl isə BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin Azərbaycan ofisində iqtisadçı, Dünya Bankının Avstraliyadakı ofisində məsləhətçi və makroiqtisadçı, ADA Universitetində iqtisadiyyat üzrə baş müəllim, Avstraliyanın Maliyyə Nazirliyində iqtisadçı və baş iqtisadçı, Azərbaycan Bankında iqtisadçı vəzifəsində çalışıb.

    İlham Əliyev Yeni sərəncam Rəşad Həsənov
    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

