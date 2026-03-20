В России горит крупный строительный рынок

В подмосковном Солнечногорске (Россия) произошел пожар на крупном строительном рынке "Стройрай".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар произошел в торговых рядах.

К ликвидации возгорания привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Информации о площади возгорания и пострадавших пока нет.