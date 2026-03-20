Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяца

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на подписание соглашения с Азербайджаном о строительстве газовой электростанции в течение месяца, отметив ключевую роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом сербский лидер заявил, отвечая на вопрос балканского бюро Report после заседания Совета национальной безопасности, посвященного энергетической ситуации.

По его словам, в этом случае роль Азербайджана в энергобезопасности Европы еще более возрастет.

"Конечно, между Сербией и Азербайджаном существуют дружественные отношения на высоком уровне, и мы находимся на пороге подписания крупного соглашения по газовой электростанции, имеющего огромное значение для нашей страны. Надеемся, что это произойдет очень скоро - в течение месяца", - заявил он.

Президент подчеркнул, что в Сербии высоко оценивают роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в вопросах энергетики. "Его вклад рассматривается как стабилизирующий и крайне важный", - подчеркнул он.

Вучич также отметил, что реализация проекта откроет новый этап в двустороннем сотрудничестве.

Напомним, что в феврале 2026 года в ходе визита президента Азербайджана в Сербию было подписано межправительственное соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

На совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым в Белграде Вучич заявлял, что стороны намерены завершить подготовку проекта соглашения в течение 2–3 месяцев, после чего начнется строительство, которое продлится более двух лет. Ожидается, что электростанция мощностью 500 МВт будет введена в эксплуатацию к 2029 году. В качестве возможного места размещения рассматриваются три площадки в районе города Ниш.