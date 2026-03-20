КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем
- 20 марта, 2026
- 15:14
В результате иранских атак на авиабазу Али ас-Салем в Кувейте, по утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), уничтожены не менее трех истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Кувейта, еще два самолета этого типа получили серьезные повреждения.
Как передает Report, об этом КСИР сообщил в своем Telegram-канале.
По версии иранской стороны, в результате удара могли погибнуть все военнослужащие сил специального назначения, переброшенные на базу для усиления.
Также отмечается, что база подверглась ударам ракет с одиночными боеголовками и кассетными боеприпасами, что привело к значительным повреждениям инфраструктуры.
