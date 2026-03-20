SEPAH Ali-əs-Salem bazasında Küveytin üç qırıcısının məhv edildiyini bildirib
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 16:09
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) iddiasına görə, İranın Küveytdəki Ali əs-Salem aviabazasına hücumları nəticəsində Küveyt Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) ən azı üç "Eurofighter Typhoon" qırıcısı məhv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH öz teleqram kanalında məlumat verib.
Bildirilib ki, daha iki təyyarə ciddi zədə alıb.
Eyni zamanda, qeyd olunub ki, infrastruktur əhəmiyyətli dərəcədə zədələnib.
17:03
Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edibDigər
17:01
Aleksandar Vuçiç yaxın bir ay ərzində Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
16:58
Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsümdə ikinci dəfə "Kəpəz"ə uduzubFutbol
16:38
Serbiya enerji daşıyıcıları üçün aksiz vergisini daha 40 % azaldacaqEnergetika
16:37
Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın "Deyna" gəmisini ələ keçiribDigər ölkələr
16:25
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilibİKT
16:22
Aleksandar Vuçiç: Azərbaycanla elektrik stansiyasının tikintisi müqaviləsinin bir aya imzalanacağına ümid edirəmEnergetika
16:18
Rusiyada böyük tikinti bazarı yanırDigər ölkələr
16:17