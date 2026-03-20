Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Турции прямые инвестиции в размере $344 млн 989 тыс., что на 38,5% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана,

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций снизилась с 14,1% до 13,6%.

В течение года Турция, в свою очередь, вложила в экономику Азербайджана прямые инвестиции в размере $1 млрд 230 млн 846 тыс., что на 0,9% больше по сравнению с годом ранее.

В отчетный период доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 17,3% до 18,7%.