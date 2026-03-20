    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Турции прямые инвестиции в размере $344 млн 989 тыс., что на 38,5% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана,

    В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций снизилась с 14,1% до 13,6%.

    В течение года Турция, в свою очередь, вложила в экономику Азербайджана прямые инвестиции в размере $1 млрд 230 млн 846 тыс., что на 0,9% больше по сравнению с годом ранее.

    В отчетный период доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 17,3% до 18,7%.

    Инвестиции Азербайджана в Турцию Инвестиции Турции в Азербайджан Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
    Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 39 %-ə yaxın artırıb
    Последние новости

    15:14

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    Финансы
    15:14

    КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем

    Другие страны
    15:06
    Фото

    Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    15:03

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном из-за перебоев поставок СПГ

    Другие страны
    15:01

    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    14:58
    Фото

    В Шуше отметили Новруз яркими торжествами

    Социальная защита
    14:53

    МИД России выразил протест послу Израиля

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Командующий ВКС КСИР Курейши убит при ударах по Исфахану

    Другие страны
    14:36

    Барро завтра отправится в Израиль на переговоры с Сааром

    Другие страны
    Лента новостей