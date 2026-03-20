    Макрон: ВМС Франции захватили российское судно "Дейна" в Средиземном море

    Макрон: ВМС Франции захватили российское судно Дейна в Средиземном море

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французский флот в Средиземном море задержал судно "Дейна", входящее, по его словам, в состав российского "теневого флота".

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Эти суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, действуют как военные спекулянты. Они стремятся получать прибыль и финансировать военные действия России. Мы этого не допустим", - отметил Макрон.

    Он также подчеркнул, что кризис вокруг Ирана не отвлечет Францию от поддержки Украины.

    В свою очередь, источники сообщили агентству Reuters, что военнослужащие ВМС Франции поднялись на борт нефтяного танкера под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря. Судно, следовавшее из российского порта Мурманск, было заподозрено в использовании подложного флага.

    Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın "Deyna" gəmisini ələ keçirib
    16:42

    Вучич: Соглашение с Азербайджаном по газовой электростанции ожидается в течение месяца

    Энергетика
    16:36

    В Азербайджане назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

    ИКТ
    16:13

    Макрон: ВМС Франции захватили российское судно "Дейна" в Средиземном море

    Другие страны
    15:58

    Швейцария блокирует экспорт оружия в США из-за войны с Ираном

    Другие страны
    15:28

    В России горит крупный строительный рынок

    Другие страны
    15:14

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    Финансы
    15:14

    КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем

    Другие страны
    15:06
    Фото

    Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    15:03

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном о доппоставках газа из-за перебоев с СПГ

    Другие страны
