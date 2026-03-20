Макрон: ВМС Франции захватили российское судно "Дейна" в Средиземном море

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французский флот в Средиземном море задержал судно "Дейна", входящее, по его словам, в состав российского "теневого флота".

"Эти суда, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, действуют как военные спекулянты. Они стремятся получать прибыль и финансировать военные действия России. Мы этого не допустим", - отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что кризис вокруг Ирана не отвлечет Францию от поддержки Украины.

В свою очередь, источники сообщили агентству Reuters, что военнослужащие ВМС Франции поднялись на борт нефтяного танкера под флагом Мозамбика в западной части Средиземного моря. Судно, следовавшее из российского порта Мурманск, было заподозрено в использовании подложного флага.