İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın "Deyna" gəmisini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 16:37
    Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın Deyna gəmisini ələ keçirib

    Fransa donanması Aralıq dənizində Rusiyanın "kölgə donanması"nın tərkibinə daxil olan "Deyna" gəmisini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Beynəlxalq sanksiyaları aşan və dəniz hüququnu pozan bu gəmilər hərbi spekulyantlar kimi fəaliyyət göstərirlər. Onlar qazanc əldə etməyə və Rusiyanın hərbi əməliyyatlarını maliyyələşdirməyə çalışırlar. Biz buna imkan verməyəcəyik", - E.Makron qeyd edib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, İran ətrafındakı böhran Fransanı Ukraynanı dəstəkləməkdən yayındırmayacaq.

    Emmanuel Makron Rusiyanın kölgə donanması Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Макрон: ВМС Франции захватили российское судно "Дейна" в Средиземном море

    16:37

    Makron: Fransa Aralıq dənizində Rusiyanın "Deyna" gəmisini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti