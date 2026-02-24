İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 09:40
    DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov fevralın 27-si saat 15:00-da Xidmətin aparatında vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a DMX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərlə fevralın 26-dək Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti 189 ünvanında yerləşən Bakı şəhər regional miqrasiya baş idarəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Qəbula yazılanlardan müraciətin səbəbini aydın və ətraflı göstərməklə şəxsiyyət vəsiqəsini (əcnəbi və vətəndaşığı olmayan şəxs olduğu təqdirdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olmasını və ya yaşamasını təsdiq edən müvafiq sənədi, xarici pasportunu və ya digər sərhədkeçmə sənədini), nümayəndə müraciət etdikdə isə əlavə olaraq bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti Vüsal Hüseynov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    09:43

    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçib

    Energetika
    09:42
    Foto

    Oğuzda avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:41

    Fon der Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    09:40

    DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    09:39
    Foto
    Video

    Bakının Fəzail Bayramov küçəsinin bir hissəsi təmir olunub

    İnfrastruktur
    09:39

    Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    09:28
    Foto

    DGK 80 kiloqrama yaxın narkotikin İrandan Rusiyaya tranzitinin qarşısını alıb

    Biznes
    09:21

    Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    09:19
    Video

    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti