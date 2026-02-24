İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 24 fevral, 2026
    • 09:42
    Oğuzda işıq dirəyinə çırpılan avtomobil hissələrə parçalanıb

    Oğuz rayonunda avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb, üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saatlarında Qaraməryəm-İsmayıllı -Şəki avtomobil yolunun Oğuz rayonunun Bayan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    "VAZ-2107" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü, 23 yaşlı Səddam Allahverdiyev, sərnişinlər - 24 yaşlı Cəmil Şərifli və 25 yaşlı Okan Həmidli müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Oğuz Avtomobil qəzası Xəsarət hadisə
    Foto
    Video
    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

