В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован ночью на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Баян Огузского района.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в световую опору. В результате 23-летний водитель Саддам Аллахвердиев и пассажиры - 24-летний Джамиль Шарифли и 25-летний Окан Гамидли – получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.