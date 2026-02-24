В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие
Происшествия
- 24 февраля, 2026
- 10:10
В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован ночью на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Баян Огузского района.
Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в световую опору. В результате 23-летний водитель Саддам Аллахвердиев и пассажиры - 24-летний Джамиль Шарифли и 25-летний Окан Гамидли – получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
