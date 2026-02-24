Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 10:10
    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

    В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зафиксирован ночью на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Баян Огузского района.

    Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в световую опору. В результате 23-летний водитель Саддам Аллахвердиев и пассажиры - 24-летний Джамиль Шарифли и 25-летний Окан Гамидли – получили травмы различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие
    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие
    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие
    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

    ДТП МВД авария
    Фото
    Oğuzda işıq dirəyinə çırpılan avtomobil hissələrə parçalanıb

    Последние новости

    10:41

    Юрий Гусев: Украина высоко ценит позицию Азербайджана, основанную на уважении к международному праву

    Внешняя политика
    10:37

    Самир Керимов: Риск-менеджмент — неотъемлемая часть бизнеса

    Финансы
    10:34
    Видео

    Владимир Зеленский впервые показал бункер в Киеве

    В регионе
    10:23

    Казахстан и Сомали обсудили сотрудничество в разведке и добыче нефти и газа

    В регионе
    10:18

    Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле

    Финансы
    10:17

    ООН в Азербайджане опубликовал поздравление с "Су чершенбеси"

    Внешняя политика
    10:10
    Фото
    Видео

    В Огузе автомобиль врезался в световую опору, есть пострадавшие

    Происшествия
    10:02

    Британия сформировала штаб из 70 человек для отправки в Украину

    Другие страны
    09:55

    Стоимость барреля азербайджанской нефти превысила $73

    Энергетика
    Лента новостей