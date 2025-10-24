В суде зачитаны показания свидетеля Ходжалинского геноцида

В Бакинском военном суде 24 октября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении военных и иных преступлений против Азербайджана

Как сообщает Report, в ходе заседания оглашены показания потерпевших и их законных наследников, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Велиева Фикрета Джавад оглу, ночью 25 февраля 1992 года, когда армянские военные сжигали дома в городе Ходжалы, он направился к своему дому, однако, увидев, что там никого нет, отправился в сторону леса Кетик. Под мостом через реку Гаргарчай он увидел большое число жителей Ходжалы, в том числе свою жену Велиеву Урузе Ханлар гызы, сестру Велиеву Сурею и племянника Ахмедова Анара Ислам оглу.

Они вместе с 300 жителями Ходжалы двинулись в сторону леса Кетик, и вблизи этого села несколько жителей Ходжалы были убиты и ранены в результате обстрела со стороны армянских солдат.

В то же утро он встретил в лесу свекровь своей сестры Дурну Ахмедову вместе с ее сыном Рафигом Ахмедовым и других лиц. Они рассказали, что часть жителей Ходжалы, находившихся в местечке Гарагая Ходжалинского района, расположенном недалеко от села Шелли Агдамского района, погибла в результате обстрела армянскими солдатами, но некоторым удалось спастись. Поскольку они провели в лесу всю ночь, большинство жителей Ходжалы получили обморожения ног, а некоторые скончались от обморожения. В ту ночь его сестра и другие родственники пропали без вести при неизвестных обстоятельствах.

Свидетель показал, что из-за тумана и отсутствия проводников они не смогли найти дорогу в Агдамский район, и 27 февраля 230 жителей Ходжалы попали под обстрел армянских солдат вблизи села Дехраз. Здесь погибли Багирова Захра Сары гызы, Тельман, Мехти и еще 4 человека, имен которых пострадавший не помнит, еще трое получили ранения.

По словам Фикрета Велиева, они попали в плен, армяне держали их в здании, похожем на хлев, где избивали и пытали. От ударов привязанный шалью к его спине ребенок Анар Ахмедов упал. Один из армянских солдат пнул мальчика ногой, и тот ударился головой о стену.

Пленных держали на холодной ферме без еды и воды.

Армянские солдаты вывели на улицу юных жителей Ходжалы - Усубали Гараева, Закира, Алияра и Эльшада Усубовых, Ровшана Гасанова, Вугара Гусейнова, Ульфата Алиева, Тофика Зейналова, Эльшада Гасан оглу, Аладдина Пашаева, Сиявуша Халай оглу, Ровшана Гачай оглу и Шахина. Затем послышались выстрелы, а после - шум автомобиля. Эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести.