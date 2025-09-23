В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

Судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (УК), связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями, продолжился 23 сентября.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании, проходившем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на понятный ему язык, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Потерпевший Мамедтаги Керимов в своих показаниях на суде рассказал, что был ранен в результате провокации противника в Кяльбаджаре. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он сообщил, что во время инцидента несколько человек погибли и еще несколько были ранены.