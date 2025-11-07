Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В суде оглашены доказательства по делу Давита Бабаяна

    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 15:29
    В суде оглашены доказательства по делу Давита Бабаяна

    В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Республики Армения. На заседании выступили прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Как сообщает Report, помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли представил часть документов и доказательств по обвиняемому Давиту Бабаяну.

    Отмечалось, что Бабаян с 1998 по 2023 год занимал различные "должности" в самопровозглашенном образовании в период оккупации, что подтверждается его показаниями и исследованными материалами дела.

    По данным обвинения, хотя Бабаян не участвовал в боевых действиях, он играл активную роль в формировании идеологии и политике самопровозглашенного образования, способствуя совершению преступлений, разжигая вражду и ненависть.

    Также было подчеркнуто, что в своих интервью и публикациях он оправдывал оккупацию азербайджанских территорий и призывал к захвату новых земель. Обвинение расценило его действия как идеологическую и политическую поддержку агрессивной войны.

    Как отметил прокурор, согласно Нюрнбергскому прецеденту, ответственность за агрессивную войну несут не только участники боевых действий, но и те, кто разрабатывает, оправдывает и пропагандирует такие действия.

    По словам обвинения, Бабаян умышленно участвовал в подготовке, организации и легитимизации агрессивной войны, тем самым совершая преступления против мира, человечности и военные преступления.

    Судебный процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности, терроризме и других тяжких деяниях, продолжается.

    Prokuror sənədlərin və sübutların David Babayanla bağlı olan hissəsini elan edib
    Evidence presented in Davit Babayan's trial

