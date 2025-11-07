В суде оглашены доказательства по делу Давита Бабаяна

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Республики Армения. На заседании выступили прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Как сообщает Report, помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли представил часть документов и доказательств по обвиняемому Давиту Бабаяну.

Отмечалось, что Бабаян с 1998 по 2023 год занимал различные "должности" в самопровозглашенном образовании в период оккупации, что подтверждается его показаниями и исследованными материалами дела.

По данным обвинения, хотя Бабаян не участвовал в боевых действиях, он играл активную роль в формировании идеологии и политике самопровозглашенного образования, способствуя совершению преступлений, разжигая вражду и ненависть.

Также было подчеркнуто, что в своих интервью и публикациях он оправдывал оккупацию азербайджанских территорий и призывал к захвату новых земель. Обвинение расценило его действия как идеологическую и политическую поддержку агрессивной войны.

Как отметил прокурор, согласно Нюрнбергскому прецеденту, ответственность за агрессивную войну несут не только участники боевых действий, но и те, кто разрабатывает, оправдывает и пропагандирует такие действия.

По словам обвинения, Бабаян умышленно участвовал в подготовке, организации и легитимизации агрессивной войны, тем самым совершая преступления против мира, человечности и военные преступления.

Судебный процесс по делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности, терроризме и других тяжких деяниях, продолжается.