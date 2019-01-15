Азербайджанца застрелили при ограблении магазина в США

https://report.az/storage/news/52e13da2009ac2fafcce1857085b4a09/a544783a-bcc3-461a-8b61-e047b25dbdbb_292.jpg© WSOC-TV
Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В США застрелили азербайджанца, cообщает Report со ссылкой на WSOC-TV.
По сообщению местной полиции 29- летний Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в городе Шарлот в Северной Каролине. Полиция сообщает, что мотивом убийства было ограбление.
Э. Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, где констатировали его смерть.
Tural AsadiАвтор новости