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    Азербайджанца застрелили при ограблении магазина в США

    29- летний Эльчин Халилов убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в Северной Каролине
    © WSOC-TV

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В США застрелили азербайджанца, cообщает Report со ссылкой на WSOC-TV. 

    По сообщению местной полиции 29- летний Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в городе Шарлот в Северной Каролине. Полиция сообщает, что мотивом убийства было ограбление. 

    Э. Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, где констатировали его смерть.

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