В Сиязане умер новорожденный ребенок
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 11:33
В Сиязане недоношенный младенец скончался в домашних условиях.
Как сообщает "Report", Тунар Эхтирам оглу Юсифов 2025 года рождения скончался по месту жительства.
Трагедия произошла в доме 83 на улице Хатаи в городе Сиязань.
По предварительной информации, ребенок родился раньше положенного срока.
Ведется расследование.
Последние новости
12:37
Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным секторомФинансы
12:31
Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнесФинансы
12:30
Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%Финансы
12:25
В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗВ регионе
12:24
В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсовПроисшествия
12:22
Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни КонтиДругие страны
12:21
Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВПФинансы
12:14
В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по каратеИндивидуальные
12:13