    В Сиязане умер новорожденный ребенок

    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 11:33
    В Сиязане умер новорожденный ребенок

    В Сиязане недоношенный младенец скончался в домашних условиях.

    Как сообщает "Report", Тунар Эхтирам оглу Юсифов 2025 года рождения скончался по месту жительства.

    Трагедия произошла в доме 83 на улице Хатаи в городе Сиязань.

    По предварительной информации, ребенок родился раньше положенного срока.

    Ведется расследование.

    Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

    Лента новостей