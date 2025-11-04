İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

    Hadisə
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:26
    Siyəzəndə yeni doğulan körpə ölüb

    Siyəzən rayonunda yeni doğulan körpə həyatını itirib.

    "Report" xəbər verir ki, 2025-ci il təvəllüdlü Tunar Ehtiram oğlu Yusifov noyabrın 3-də saat 06:00 radələrində yaşadığı Siyəzən şəhəri Xətai küçəsi ev 83-də ölüb.

    Uşağın vaxtından əvvəl doğulduğu bildirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Siyəzən Körpə Ölüm
    В Сиязане умер новорожденный ребенок

