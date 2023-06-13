О нас

МЧС распространило информацию в связи со взрывом в Сиязане

МЧС распространило информацию в связи со взрывом в Сиязане В городе Сиязань на улице Тофика Исмаилова произошел взрыв в жилом доме № 51.
Происшествия
13 июня 2023 г. 22:31
МЧС распространило информацию в связи со взрывом в Сиязане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в жилом доме в Сиязане.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на горячую линию "112" министерства поступила информация о взрыве в многоквартирном здании, расположенном по адресу улица Т.Исмаилова.

По вызову были незамедлительно задействованы силы Сиязанского подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в однокомнатной квартире площадью 42 кв.м. на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительной версии в результате утечки бытового газа, не сопровождавшийся возгоранием. От взрывной волны квартире нанесен серьезный ущерб, пострадавшие три человека, включая одного несовершеннолетнего, госпитализированы.

Профильные ведомства проводят расследование.

21:29

В Сиязане произошел взрыв в жилом здании, расположенном по адресу улица Тофика Исмаилова дом 51.

Как сообщает северное бюро Report, в результате инцидента Васиф Ариз оглу Исрафилов, 1994 года рождения, Бану Шахин гызы Гусейнова, 2013 года рождения, и Ильгаре Раис гызы Мустафазаде, 2013 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Находящегося в тяжелом состоянии В.Исрафилов направлен в одну из бакинских больниц.

Жильцы здания, в котором произошел взрыв, эвакуированы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN Siyəzəndəki partlayışla bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi