МЧС распространило информацию в связи со взрывом в Сиязане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в жилом доме в Сиязане.
Как сообщили
По вызову были незамедлительно задействованы силы Сиязанского подразделения Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в однокомнатной квартире площадью 42 кв.м. на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительной версии в результате утечки бытового газа, не сопровождавшийся возгоранием. От взрывной волны квартире нанесен серьезный ущерб, пострадавшие три человека, включая одного несовершеннолетнего, госпитализированы.
Профильные ведомства проводят расследование.
В Сиязане произошел взрыв в жилом здании, расположенном по адресу улица Тофика Исмаилова дом 51.
Как сообщает северное бюро
Раненые были доставлены в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Находящегося в тяжелом состоянии В.Исрафилов направлен в одну из бакинских больниц.
Жильцы здания, в котором произошел взрыв, эвакуированы.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. По факту проводится расследование.