МЧС распространило информацию в связи со взрывом в Сиязане

В городе Сиязань на улице Тофика Исмаилова произошел взрыв в жилом доме № 51.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом в жилом доме в Сиязане.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на горячую линию "112" министерства поступила информация о взрыве в многоквартирном здании, расположенном по адресу улица Т.Исмаилова.

По вызову были незамедлительно задействованы силы Сиязанского подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в однокомнатной квартире площадью 42 кв.м. на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительной версии в результате утечки бытового газа, не сопровождавшийся возгоранием. От взрывной волны квартире нанесен серьезный ущерб, пострадавшие три человека, включая одного несовершеннолетнего, госпитализированы.

Профильные ведомства проводят расследование.

21:29

В Сиязане произошел взрыв в жилом здании, расположенном по адресу улица Тофика Исмаилова дом 51.

Как сообщает северное бюро Report , в результате инцидента Васиф Ариз оглу Исрафилов, 1994 года рождения, Бану Шахин гызы Гусейнова, 2013 года рождения, и Ильгаре Раис гызы Мустафазаде, 2013 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Находящегося в тяжелом состоянии В.Исрафилов направлен в одну из бакинских больниц.

Жильцы здания, в котором произошел взрыв, эвакуированы.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. По факту проводится расследование.