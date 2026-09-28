В Шушинском районе автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

В селе Джамилляр Шушинского района автомобиль подорвался на противотанковой мине, водитель получил ранения.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

Инцидент произошел 28 сентября. Автомобиль под управлением жителя Баку Бахтияра Байрамова, 1979 года рождения, наехал на противотанковую мину на неочищенной от мин территории на бывшей линии соприкосновения.

В результате взрыва Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести. По факту ведется расследование в Шушинской районной прокуратуре.

Ведомства вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не трогать подозрительные предметы, не проникать в огражденные зоны.