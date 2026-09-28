В Шушинском районе автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший
- 28 сентября, 2026
- 18:31
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В селе Джамилляр Шушинского района автомобиль подорвался на противотанковой мине, водитель получил ранения.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.
Инцидент произошел 28 сентября. Автомобиль под управлением жителя Баку Бахтияра Байрамова, 1979 года рождения, наехал на противотанковую мину на неочищенной от мин территории на бывшей линии соприкосновения.
В результате взрыва Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести. По факту ведется расследование в Шушинской районной прокуратуре.
Ведомства вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не трогать подозрительные предметы, не проникать в огражденные зоны.