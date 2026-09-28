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    В Шушинском районе автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

    Происшествия
    • 28 сентября, 2026
    • 18:31
    В Шушинском районе автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший

    В селе Джамилляр Шушинского района автомобиль подорвался на противотанковой мине, водитель получил ранения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

    Инцидент произошел 28 сентября. Автомобиль под управлением жителя Баку Бахтияра Байрамова, 1979 года рождения, наехал на противотанковую мину на неочищенной от мин территории на бывшей линии соприкосновения.

    В результате взрыва Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести. По факту ведется расследование в Шушинской районной прокуратуре.

    Ведомства вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не трогать подозрительные предметы, не проникать в огражденные зоны.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Шуша
    Şuşada mina partlayışı olub, bir nəfər xəsarət alıb
    Man injured in mine explosion in Shusha district
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    MiniBoss

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