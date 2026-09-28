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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şuşada mina partlayışı olub, bir nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 18:24
    Şuşada mina partlayışı olub, bir nəfər xəsarət alıb

    Şuşa rayonunun Cəmillər kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN), Baş Prokurorluğu və Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) mətbuat xidmətləri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 1979-cu il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Bayramov Bəxtiyar Mirzə oğlunun keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi avtomobil tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı o, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Faktla bağlı Şuşa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    "ANAMA, DİN və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır", - məlumatda vurğulanıb.

    Mina partlayışı Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
    В Шушинском районе автомобиль подорвался на мине, есть пострадавший
    Man injured in mine explosion in Shusha district
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