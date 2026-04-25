В Ширване задержаны двое подозреваемых в выращивании конопли

Сотрудники Ширванского городского отделения полиции задержали Шахрияра Асланлы и Салмана Гасанова, подозреваемых в культивации растений, содержащих наркотические вещества.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе осмотра территории были обнаружены 52 куста конопли, выращенных с соблюдением агротехнических правил ухода.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.