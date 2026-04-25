В Ширване задержаны двое подозреваемых в выращивании конопли
Происшествия
- 25 апреля, 2026
- 10:09
Сотрудники Ширванского городского отделения полиции задержали Шахрияра Асланлы и Салмана Гасанова, подозреваемых в культивации растений, содержащих наркотические вещества.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе осмотра территории были обнаружены 52 куста конопли, выращенных с соблюдением агротехнических правил ухода.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
21:05
Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
20:54
Арагчи прибыл с визитом в ОманВ регионе
20:48
Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укреплятьсяВнешняя политика
20:31
Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:22
Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в АлбанииИндивидуальные
20:04
Видео
В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в АзербайджанВнешняя политика
19:58
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в ИсламабадДругие страны
19:49
Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГДругие страны
19:33
Видео