    Şirvanda çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən iki nəfər tutulub

    Hadisə
    • 25 aprel, 2026
    • 09:49
    Şirvan Şəhər Polis Şöbəsin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Şəhriyar Aslanlı və Salman Həsənov saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə keçirilən baxış zamanı aqrotexniki qaydalarla qulluq edilərək yetişdirilmiş 52 ədəd çətənə kolu aşkarlanıb.

    Ş.Aslanlı və S.Həsənovun çətənə kollarını ötən ay əkərək xüsusi qulluq göstərdikləri məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik maddələr Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Şirvan şəhəri
    В Ширване задержаны двое подозреваемых в выращивании конопли

