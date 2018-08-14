 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ширване проведен рейд в рамках месячника "Чистый воздух" - ФОТО

    © Report

    Ширван. 14 августа. REPORT.AZ/ В рамках месячника "Чистый воздух" в городе Ширван проведен рейд автотранспортных средств. 

    Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, с участием сотрудников отдела Государственной дорожной полиции отделения полиции города Ширван и 3-го Регионального управления экологии и природных ресурсов на участках с интенсивным движением транспорта были проведены рейды для измерения уровня вредных веществ, выбрасываемых автомобилями в атмосферу.

    С помощью специального оборудования был проверен состав выбрасываемого автомобилями газа, водителям разъяснили требования и правила. 

    В ходе рейдов выявлены факты выброса в атмосферу вредных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.  

    Инспектора отделений дорожной полиции приняли в отношении владельцев подобных автомобилей соответствующие меры. 

    Кроме того, в отношении допустивших серьезные правонарушения водителей, лиц, управляющих транспортными средствами без водительских прав и пр. были составлены протоколы. 

    Рейды, проходящие в рамках месячника "Чистый воздух", продлятся до конца месяца. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi