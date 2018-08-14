В Ширване проведен рейд в рамках месячника "Чистый воздух" - ФОТО

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Ширван. 14 августа. REPORT.AZ/ В рамках месячника "Чистый воздух" в городе Ширван проведен рейд автотранспортных средств.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, с участием сотрудников отдела Государственной дорожной полиции отделения полиции города Ширван и 3-го Регионального управления экологии и природных ресурсов на участках с интенсивным движением транспорта были проведены рейды для измерения уровня вредных веществ, выбрасываемых автомобилями в атмосферу.

С помощью специального оборудования был проверен состав выбрасываемого автомобилями газа, водителям разъяснили требования и правила.

В ходе рейдов выявлены факты выброса в атмосферу вредных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

Инспектора отделений дорожной полиции приняли в отношении владельцев подобных автомобилей соответствующие меры.

Кроме того, в отношении допустивших серьезные правонарушения водителей, лиц, управляющих транспортными средствами без водительских прав и пр. были составлены протоколы.

Рейды, проходящие в рамках месячника "Чистый воздух", продлятся до конца месяца.