В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадали

В ширванском поселке Чылпаглы сегодня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, при столкновении двух автомобилей погиб водитель одного из транспортных средств Мири Аббасов.

Еще двое пострадавших были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.