В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадали
Происшествия
- 30 октября, 2025
- 21:42
В ширванском поселке Чылпаглы сегодня вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, при столкновении двух автомобилей погиб водитель одного из транспортных средств Мири Аббасов.
Еще двое пострадавших были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.
